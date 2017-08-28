Cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı

Kayseri'de 8 Ağustos günü Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde E.Ç. ve F.Ç. kardeşler ile V.Ş. ve G.Ş. kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada 27 yaşındaki V.Ş. ve 25 yaşındaki G.Ş. av tüfeği ile vurularak yaralanmıştı.

Ağır yaralanan V.Ş. tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetmişti.

V.Ş.'nin hayatını kaybetmesi sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar F.Ç. ve E.Ç.'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olduğunu belirledi. Karşılarında polisi gören zanlılar ile polis arasında yaklaşık 2 saatlik kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonrasında F.Ç. çalıların arasında, E.Ç. ise ahırda yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde F.Ç.'nin 4, ağabeyi E.Ç.'nin ise 6 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Zanlılar, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.