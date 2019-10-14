Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de 2 grup arasında çıkan yol vermeme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden T.U son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık 3795. cadde üzerinde meydana gelen olayda E.G. ile kardeş olan T.U. ve A.U. arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanında bulunan bıçak ile T.U. ve A.U.'ya saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile yaralanan T.U., hayatını kaybederken A.U. ise Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden T.U.'nun cenaze namazı, yapılan otopsinin ardından Argıncık Çarşı Cami'nde kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan namaza T.U.'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişYol Verme KavgasıCinayet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.