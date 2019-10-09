Cinayeti itiraf etmişti ama ‘Ben öldürmedim’ dedi Kayseri’de 2006 yılında kaybolan iki çocuk annesi Saliha Toker’i 13 yıl sonra boğarak öldürdüğünü ve dağlık alanda cesedin etrafına taş dizdiğini itiraf eden ve bu suçtan tutuklu yargılanan emekli öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı. Emniyet, Savcılık ve nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden evli, 4 çocuk babası, emekli öğretmen tutuklu sanık Hasan B. mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ‘O kadını ben öldürmedim’ dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:33