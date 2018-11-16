Çin’in İadesini İstediği Doğu Türkistanlı: “Çin’e İade Ederseniz Beni Öldürürler”

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Maımatu Yusufu Abudukara hazır bulundu. Xnjing (Sincan Uygur Bölgesi) doğumlu 27 yaşındaki Maımatu Yusufu Abudukara hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığı Muhabere Bürosunun ilgili yazı ve belgeler aracılığıyla ile hazırlanan Çin Halk Cumhuriyeti’ne iade talebi davası görülmeye başlandı.



“Benim tek suçum Müslüman ve Türk olmak”

Yaklaşık 3 yıldır Kayseri’de yaşayan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bakanlık aracılığı ile iadesini istediği Maımatu Yusufu Abudukara, mahkemede savunmasında, “Ben Müslüman olduğum için, Türk olduğum için iade talebim isteniyor. Çin, biz Türklerin çoğalmasını istemiyor. Çin, benim Türkçülük yaptığımı düşündüğü için orada cezalandırmak istiyor. 40 milyon Doğu Türkistanlı, Çin zulmü altındadır. Ailemin yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyorum. Benim tek suçum Müslüman ve Türk olmak. Ailem orada yaşıyordu, yaşıyorlar mı bilmiyorum. Çin’e iade ederseniz beni öldürürler. Türk Adaleti’ne ve devletine güveniyorum” diye konuştu.



Savcı ara mütalaasında gerek basında çıkan haberlerde ve gerekse uluslararası kuruluşlarda bilgi ve belgelerin toparlanarak incelenmesi için süre istedi.

Mahkeme heyeti, savcılığın süre talebini kabul ederek, duruşmayı 26 Şubat 2019’a erteledi.

