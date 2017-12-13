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CiNNET GETiREN BABA AiLESiNi KATLETTi

Kayseri'de cinnet getiren baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra oturdukları daireden atlayarak intihar etmeye kalkıştı. Ağır yaralanan baba yoğun bakımda tedavi altına alındı.

CiNNET GETiREN BABA AiLESiNi KATLETTi

Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi Alan Apartmanı'nda gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi.



41 yaşındaki baba Erol Adıyaman'ın ilk olarak eşi Safiye Adıyaman'ı sonra da çocukları Çınar Berk, Nazlı Nur ve Elanur Adıyaman'ı öldürdü.



Cinnet getiren baba, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra oturdukları apartmandaki daireden atlayarak intihar girişiminde bulundu.



Ağır yaralanan baba Erol Adıyaman, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında makineye bağlandı. Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.
İHA

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