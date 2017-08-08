Çıplak ayaklı zanlı

Kayseri'de birçok suçtan yakalama kararı bulunan ve polis aracına çarptıktan sonra silahla ateş ederek kaçmaya çalışan zanlılar, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. 2 kişi adliyeye sevk edilirken, şahıslardan birinin ayağında ayakkabısı olmadığı görüldü.





Edinilen bilgiye göre, 5 Ağustos günü şüpheli A.Y., V.A., H.C. ve İ.T. Hacılar ilçesi meydanında oto içinde bulundukları esnada görevli polis memurları tarafından şüpheli olarak görüldü. Şüphelilerin incelenmesi için yanlarına yaklaşan polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen şahıslar, görevli ekip otosuna kendi kullanmış oldukları otomobil ile çarparak kaçtı. Bu sırada A.Y., havaya bir el ateş etti. Şüpheliler kaçışlarına araç değiştirerek devam ederken, kendilerini takip eden polis ekiplerine yine A.Y. tarafından bir el ateş edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, A.Y.'nin kullandığı tabanca ile birlikte şüphelileri yakaladı.

Zanlılardan A.Y. ve V.A., Emniyet'teki sorgularının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada şahıslardan A.Y.'nin ayağında ayakkabısı olmadığı görüldü. A.Y.'nin Emniyet'te ayakkabısını giymediği öğrenildi.



"İyi çekin bana da gönderin"

Öte yandan, zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi sırasında A.Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çekin, bana da gönderin" dedi. A.Y. ve V.A.'nın daha önceden birçok suçtan yakalama kayıtları olduğu belirtilirken, şüpheliler doktor raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

