Çocukları dilendiren ve çalıştıran 8 aileye işlem yapıldı

Belirtilen tarihler arasında ekiplerce kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuk tespit edilirken 8 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, işlem yapıldı. 49 şahısa ise Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmıştır.



Çocuk Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 15 Eylül ve 14 Ekim tarihleri arasında 1’i ülke geneli olmak üzere toplam 9 uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda il merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddaa ve ganyan bayiileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerler denetlendi. Bu uygulamalarda 5 bin 619 kişi sorgulandı. 898 okul servis aracı/sivil araç denetlenirken 19 araca cezai işlem uygulandı. 25 tanesi internet ve playstation salonu olmak üzere 476 umuma açık işyeri, park bahçe, metruk bina kontrol edilmiş, bu kontroller sonucunda küçük yaşta çocuğa sigara satmaktan 11 iş yerine adli işlem, 3 iş yerine de idari işlem yapıldı.



Ayrıca Kayseri adliyesinde Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları ile Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli personeller tarafından 07-11 Eylül 2019 tarihleri arasında 32 personele yönelik müdürlük ek hizmet binasında bulunan Şehit Polis Memuru Ahmet Geben Eğitim Salonunda 'Çocuğun Cinsel İstismarının Soruşturulması Temel Eğitim Kursu' düzenlendi.

