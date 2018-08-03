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Çocukların tüfekle oyunu kanlı bitti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çocukların av tüfeği ile oyunu kanlı bitti.

Çocukların tüfekle oyunu kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.D. ile 13 yaşındaki İ.K. evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile şakalaşmaya başladı. Av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucunda 15 yaşındaki O.D. kasığından vurularak ağır yaralandı. İlk olarak 112 ekiplerine haber veren köylüler, O.D.'nin kasığına tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı olan O.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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