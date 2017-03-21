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Çocuklarını dilendiren 12 aile hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de, çocuklarını dilendiren 12 aile hakkında işlem yapılırken, sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan 40 çocuğa da Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. 

Çocuklarını dilendiren 12 aile hakkında işlem yapıldı
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Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde ve kavşaklarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan 12 çocuğun ailesine “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün” ihlali fiilinden işlem yapıldığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde yaşları 15-18 arasında olan 40 çocuğa da Kabahatler Kanununun ilgili maddesince cezai işlem uygulandığı bildirildi.
İHA
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