Çocuklarını dilendiren ailelere ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün bir aylık faaliyetlerini kapsayan raporda şu ifadelere yer verildi: “İlimizde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kâğıt toplayan 9 çocuk tespit edilmiş olup 9 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan işlem yapılmış ayrıca 70 şahsa da Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmıştır. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmaları devam etmektedir.”



Aynı raporda okul önlerinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında şunlara değinildi: “Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla; 15/02/2020 ile 14/03/2020 tarihleri arasında “Okul Önü Uygulaması” adı altında her hafta salı ve perşembe günleri İlimiz merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde, 1’i ülke geneli olmak üzere toplam 8 adet uygulama yapılmıştır. Bu uygulamalarda 1946 kişi sorgulanmış olup, okulla ilgisi olmayan 35 şahsa idari işlem yapılmıştır. 374 okul servis aracı/sivil araç denetlenmiştir. 72 tanesi internet ve playstation salonu olmak üzere toplam 516 umuma açık işyeri, park, bahçe, metruk bina kontrol edilmiş, 2 internet salonuna, 3 oyun salonuna 12 yaşından küçük çocuk bulundurmaktan, 9 işyerine yaşı küçük çocuklara sigara satışı yapmaktan işlem yapılmıştır. Öğrenci ve gençlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim ve kontrollerimiz sürekli olarak devam etmektedir.”

