Çocuklarını dilendiren ailelere işlem yapıldı

Kayseri Valiliğince Çocuk Şube Müdürlüğü'nün belirtilen tarihler arasındaki çalışmaları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada; ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan, 46 şahsa da Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada; toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmaları devam ettiği kaydedildi.



Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetlerin ifade edildiği yazılı açıklamada; "Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 15/05/2018 ile 14/06/2019 tarihleri arasında 'Okul Önü Uygulaması' adı altında her hafta salı ve perşembe günleri ilimiz merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. yerlerde, biri ülke genelinde olmak üzere toplam 7 adet uygulama yapılmıştır. 2 bin 221 kişi sorgulanmıştır. 4 kişiye adli işlem yapılmış olup, 4 şahsa idari işlem uygulaması yapılmıştır. 42 okul servis aracı - sivil araç denetlenmiştir. 47 tanesi internet ve playstation salonu olmak üzere 551 umuma açık işyeri - park bahçe - metruk bina kontrol edilmiş ve 9 işyerine yaşı küçük çocuklara sigara satışından işlem yapılmıştır. Kayseri adliyesinde çocuk suçları ile ilgilenen Cumhuriyet Savcıları ile Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli personeller tarafından 13-17 Mayıs ve 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapan toplam 63 personele yönelik Müdürlüğümüz ek hizmet binasında bulunan Şehit Polis Memuru Ahmet Geben Eğitim Salonunda 'Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu' düzenlenmiştir. 20-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kayseri adliyesinde çocuk suçları ile ilgilenen Cumhuriyet Savcıları ve Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli personeller tarafından İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapan 31 personele yönelik Müdürlüğümüz ek hizmet binasında bulunan Şehit Polis Memuru Ahmet Geben Eğitim Salonunda 'Çocuğun Cinsel İstismarının Soruşturulması Temel Eğitim Kursu' düzenlenmiştir. Öğrenci ve gençlerimizin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetim kontrollerimiz sürekli olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

