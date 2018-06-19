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‘Çok pişmanım’ diyen genç kıza uyuşturucudan 8 yıl hapis

‘Çok pişmanım’ diyen genç kıza uyuşturucudan 8 yıl hapis

‘Çok pişmanım’ diyen genç kıza uyuşturucudan 8 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve duruşmada ‘çok pişmanım’ diyen genç kıza 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin TL adli para cezası verildi. Sanık kız, karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. 
22 Şubat 2018’de polis ekiplerinin fiziki takibi sonrası Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde şüpheli genç kız F.K. ile A.Ö. arasında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. 100 TL karşılığında A.Ö.’ye 40 gram metamfetamin sattığı tespit edilen F.K. polis ekiplerince yakalandı. F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık F.K. ile avukatı hazır bulundu. 
Tutuklu sanık F.K. mahkemede “Ben çok pişmanım, ne olur beni anneme bağışlayın” dedi. 
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası verdi. Karar sonrası sanık F.K. gözyaşlarına boğuldu. 

İHA

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HAPİSUyuşturucuKayseri
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