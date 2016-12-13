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'Çok pişmanmış'

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan sanık mahkemede 'Çok pişmanım' dese de 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'Çok pişmanmış'

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Y.O. ve avukatı katıldı. Sanık Y.O. mahkemede savunmasında, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar için pişman olduğunu söyleyerek, "Yaptığım paylaşımlar yüzünden pişmanım, çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Y.O.'yu "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum etti. 

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PkkSosyal Medya
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