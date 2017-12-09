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DAMADINI VURAN 84 YAŞINDAKi ADAM TUTUKLANDI

Kayseri'de damadını av tüfeğiyle vurarak öldüren 84 yaşındaki şahıs tutuklandı. 

DAMADINI VURAN 84 YAŞINDAKi ADAM TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Küçükali Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana gelen olayda 84 yaşındaki A.M. damadı 56 yaşındaki A.F.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

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