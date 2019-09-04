Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dayı yeğen kavgası kanlı bitti

Kayseri'de dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan dayı ve yeğen tedavi altına alındı.

Olay, Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.Ü. ile yeğeni Ozan A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönmesi sonucu O.A., yanında bulunan bıçak ile dayısı M.Ş.Ü.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan dayı da yeğeninin elinden aldığı bıçak ile onu yaraladı. Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



--



 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüDAYIYEĞENKavgaTalas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.