DEAŞ hayatını kararttı

Tüm birikimini kaybeden ve Kayseri’de bir otomasyon firmasında pazarlamacı olarak çalışan 40 yaşındaki Ertürküner, yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce Irak'ta Musul Valiliğine ait bazı kamu binalarının izolasyon işini aldığını, bulundukları bölgeyi DEAŞ'ın ele geçirmesiyle 3 gün boyunca çalıştıkları binada beraberindeki kişilerle mahsur kaldıklarını söyledi.

Kamyonetinin teröristlerce gasbedildiğini, 3 günün sonunda bulundukları bölgeye gelen askerlerce kurtarıldıklarını belirten Ertürküner, tüm birikimiyle aldığı izolasyon malzemeleri ve teçhizatı bölgede bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Ertürküner, Erbil'deki yetkililere Türkiye'ye dönmek istediğini söylediğinde Irak'a giriş yaptığında getirdiği kamyoneti olmadan buna izin verilemeyeceği yanıtını aldığını anlatarak, Musul Valiliğinin kendisine kamyonetle ilgili verdiği evrakta "Musul olaylarında terörist gruplarca el konulduğunu teyit ederiz." ifadesinin yer aldığını söyledi.







"Çok şükür aileme kavuştum"

O zamanlar hayatının en kötü dönemini yaşadığını ve sonrasında ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Ertürküner, şunları kaydetti:

"Biz üçüncü gün akşam sokakta insanların öldürüldüğünü gördük. Hanımın sesini son bir kez duyabilmek için telefonu elime aldım. Artık bulunduğumuz yerden çıkış yapamayacağımızı, tamamen ümidimizi kestiğimizi, 15 dakika sonra IŞİD tarafından öldürüleceğimizi, hakkını helal etmesini ve çocuklara iyi bakmasını söyleyerek telefonu kapattım. Tamamen hayattan vazgeçtiğimiz bir noktadan tekrar hayata döndük. Çok şükür aileme kavuştum ve çocuklarımın yanındayım. O yüzden maddi kayba pek bakmıyorum. Benim gibi bir adam için 200 bin dolar çok büyük bir para ama önemli değil, veren de Allah alan da Allah."

Türkiye'ye 2 yıl önce dönmesinin ardından terör örgütü tarafından gasbedilen kamyonetinin kaydını üzerinden sildirmek istediğini ancak 7 bin liralık vergi borcu nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini aktaran Ertürküner, bu konuda ilgili kurumlara başvurarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi.







Ahmet Ümit Ertürküner, şöyle devam etti:

"200 bin dolar civarında kaybım var. Kamyonetim parçalanmadan duruyorsa araçla, parçalandıysa plakasıyla Türkiye'de veya başka ülkede terör olaylarında kullanmaları ellerinde olan bir şey. Kamyonet benim üzerimde olduğu için terör eylemlerinde adımın geçmesinden de korkuyorum. Maddiyattan ziyade en büyük korkum bu. Bu zamana kadar imkanlarım bu borcu ödememde bana hiçbir sıkıntı vermeyecek olsaydı ben bu borcu öder aracı üzerimden sildirirdim. Asgari ücretle çalıştığım için maddi imkanlarım da olanak vermedi. Zaten evin giderlerini zor karşılıyorum. Aracın 7 bin liralık bir borcu gözüküyor."

Ertürküner, 2005 model altı hurdaya çıkmış veya kayıp araçların faydalandığı 4'te 1'lik indirimden yararlanıp araçtan kurtulmak istediğini dile getirdi.







Sadece maddi olarak değil manevi olarak da çöküntüye uğradığını ifade eden Ertürküner, "Bir terör örgütünün aracıma binip onu kullanıyor olması ağırıma gidiyor. Onların kullandığı aracın hala benim üstümde gözüküyor olması beni manevi yönden de çökertiyor. Gücümün yetip tekrar alabileceğime ya da kullananla beraber aracı yok edeceğime inansam tekrar o bölgeye gitmeyi bile göze alıyorum." diye konuştu.

AA