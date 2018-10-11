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DEAŞ'ın Göç Ve Lojistik Komitesi Sorumlusunun Kardeşleri Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar’ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 

DEAŞ'ın Göç Ve Lojistik Komitesi Sorumlusunun Kardeşleri Yakalandı

Yapılan operasyonda Rusya uyruklu Rashid Enikeev, Rusya uyruklu Elena Rakmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Mohammed Al Ali ve Mısır uyruklu Nada Ahmed M. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan Rashid Enikeev’in yapılan incelemesinde uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme ağı üzerinden örgüt mensuplarına talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarının eşlerini Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye yerleştirdiği tespit edildi. 
 

İHA

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