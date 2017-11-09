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DEAŞ'lı terörist polis merkezine getirildi

Kayseri’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2016 yılında DEAŞ terör örgütüne muhalif olan kardeşini başından vurarak öldüren DEAŞ terör örgütü üyesi, parmak izi alınması için Melikgazi Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

DEAŞ'lı terörist polis merkezine getirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında DEAŞ terör örgütü emirlerinden aldığı talimatla DEAŞ terör örgütüne muhalif olan öz kardeşi Abdülkadir Abdurrahman'ı kafasına silahla ateş ederek öldüren ve görüntülerini DEAŞ terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan görüntülerden kimliği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Yapılan incelemelerle Kayseri'de olduğu belirlenen terör örgütü üyesi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen operasyon kapsamında örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edilen Yusuf Mustafa, Sabir Kurdi ve Muhammed Khurais de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltında bulunan Abdulkhaleq Abdulqader, Melikgazi Polis Merkezi Amirliğine getirilerek parmak izi alındı. DEAŞ'lı terörist parmak izinin alınmasının ardından yeniden emniyete götürüldü.

İHA

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