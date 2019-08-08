DEAŞ'lının yargılanmasına devam edildi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün yıl başı operasyonunda, Fransa’dan Türkiye’ye cihat başlatmak için girdiği ve Türkiye yönetimini tağut, yılbaşı kutlayanları da kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanığın yargılandığı dava, beklenen adli tıp raporu nedeniyle ertelendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:36