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DEAŞ operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, etkisiz hale getirilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu Adbulfettah Eltuveyni ve Abdulselam Elferrud isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslar, adli tabiplikte geçirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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