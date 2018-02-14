DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan şahıslara yönelik Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında eş zamanlı operasyon yapıldı.Yapılan operasyonda Suriye uyruklu Muhammed İsa Al Geylani, Irak uyruklu Abdulrahman Ahmed Shakir ve İsmail Muhammed Ali İsmail isimli şahıslar yapılan operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.