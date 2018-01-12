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DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Kayseri'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 7 DEAŞ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 7 kişinin DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.
Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
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