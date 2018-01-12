DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 7 kişinin DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.
Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.