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DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye'de DEAŞ-Heyeti Tahrir Şam terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin yakalanması için Develi ilçesinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişiden 6'sı geri gönderme merkezine gönderilirken, 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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