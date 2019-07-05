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DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde çok sayıda örgütsel doküman ve video ele geçirildi.

Sorguları tamamlanan 10 şüpheli şahıs güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.E.T-R.E.S-A.M-İ.E.H. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şahıslar ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
 

İHA

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