Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi

Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri’de olduğu belirlendi. Yılbaşı öncesi operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 30 Aralık 2019 tarihinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişDEAŞ OperasyonuDeaş Gözaltı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.