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DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri’de ’DEAŞ terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklu yargılanan 49 yaşındaki Doğu Türkistanlı K.Y.'nin dava dosyası ile birleşen toplam 13 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Doğu Türkistanlı K.Y.'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu sanık K.Y. ve geri gönderim merkezinde bulunan E.A. jandarma eşliğinde, tutuksuz sanıklar E.T. ve A.E. ile sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar A.A., A.R.M.A., M.A., O.A., A.Z., A.R., K.M. ve N.N. ise duruşmaya katılmadı.

“DEAŞ terör örgütü üyesi değilim”
Evli, 6 çocuk babası, işçi tutuklu sanık K.Y. tercüman eşliğinde verdiği savunmasında "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. DEAŞ'a biat etmedim. 6 çocuğum mağdur durumdalar. Benim yaptığım yardımlar dernek ve valiliğin gönderdiği yardımlardır. Ben DEAŞ’a yarım ve yataklık yapmadım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık 49 yaşındaki Doğu Türkistanlı K.Y.'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların beraatına, yakalaması olan sanıkların ise dosyalarının tefrikine karar verdi.

İHA

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