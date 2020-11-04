DEAŞ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik 04.11.2020 günü Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde yürütülen eş zamanlı operasyon neticesinde; Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen (2) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında;



DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik 04.11.2020 günü Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde yürütülen eş zamanlı operasyon neticesinde; Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen (2) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.



Haber Merkezi