DEAŞ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI 21.10.2020 günü Kocasinan ilçesinde, DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen (1) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

21.10.2020 günü Kocasinan ilçesinde, DEAŞ (Irak ve Şam İslam Devleti) Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen (1) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.



Haber Merkezi