Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DEAŞ ÜYESİ KARI KOCA YAKALANDI

Kayseri polisi tarafından yapılan operasyonda, Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan DEAŞ'lı ve eşi yakalandı.

DEAŞ ÜYESİ KARI KOCA YAKALANDI
Kayseri’de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, ‘Terörizm’ suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.G. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
10 günlük gözaltı süresi sonrasında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.G. ve eşi M.A., sabah doktor kontrolünden geçirildi.
Zanlı A.G. ve eşi M.A. doktor kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.