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DEAŞ’ın Hendek Ve Siperlerini Hazırlayan Sanığa 6 Yıl Hapis

Kayseri’de polis ekiplerince yakalanan ve Irak’ta DEAŞ terör örgütünün hendek ve siper işlerinde çalıştığı iddiası ile tutuklu yargılanan Iraklı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DEAŞ’ın Hendek Ve Siperlerini Hazırlayan Sanığa 6 Yıl Hapis

12 Aralık 2018’de Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan Irak uyruklu Tarik A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Tarik A. ile tercüman hazır bulundu.
Irak uyruklu tutuklu sanık Tarik A. tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında "Irak’ın Musul kentinde kireç fabrikam vardı. DEAŞ terör örgütü 2014 yılında köyümüzü ele geçirdi. İşlerimiz durdu ve fabrikayı kapatmak zorunda kaldım. Ardından da mazot satmaya başladım. Yine onlar para istediler, maddi durumum iyi olmadığı için vermedim. DEAŞ'ın hendek ve siperlerinde çalışmadım. 2015'te de Suriye'nin Azez kentinden Hatay'a oradan da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtim. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Irak uyruklu tutuklu sanık Tarik A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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