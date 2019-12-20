Deaş’ın sözde emiri önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak Kayseri polisinin yaptığı başarılı operasyonda yakalanan ve tutuklanan Irak Telafer’in sözde emiri olan ve 30 bin DEAŞ'lıyı yönettiği ileri sürülen 'Ebu Muhammed' kod adlı Suphi Huveytli, önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.

20 Aralık 2019 Cuma 13:50