Deaş’ın sözde emiri önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak

19 Eylül’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suphi Huveytli, A.A.Y., A.T. ve R.E isimli Irak uyruklu 4 şüpheli şahsa yönelik akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan Suphi Huveytli isimli şüpheli şahsın Irak Telafer 'in sözde emiri olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suphi Huveytli çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanırken, yabancı uyruklu A.A.Y., A.T. ve R.E. ise sınır dışı edildi.Irak Telafer’in sözde emiri olan Suphi Huveytli hakkında savcılık iddianamesi hazırlanmış, iddianamede Haziran ayında Kayseri’deki oğlunun yanına gelen Huveytli’nin 2007 yılında Irak’ta örgüte katıldığı, askeri kamplarında eğitim aldığı ifadelerine yer verilmişti.Hazırlanan iddianamede bir tanığın da ifadelerine yer verildi. Tanık R.E. ifadesinde, "Suphi Huveytli, DEAŞ’a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu. Bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ’lı, Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli’nin emri altındaydı ve ondan izinsiz hiç bir iş yapılmazdı. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi” dedi.Suphi Huveytli hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tutuklu sanık Suphi Huveytli, önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.