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DEAŞ’ın sözde 'Tarım Bakanı' adliyeye sevk edildi

Kayseri’de jandarma ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda aralarında DEAŞ’ın sözde 'tarım bakanının da bulunduğu 11 Suriyeli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 11 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

DEAŞ’ın sözde 'Tarım Bakanı' adliyeye sevk edildi
 Kayseri’de Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Aralarında DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E.’nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi.
Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ’ın sözde tarım bakanı B.E. ve E.H.’nin tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.
İHA
 
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