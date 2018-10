DEAŞ’ın Sözde Tarım Bakanına 12.5 Yıl Hapis

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 10 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında DEAŞ'ın sözde tarım bakanı B.E.'nin de bulunduğu 11 kişi hakkında başlatılan işlemler, 7 gün sonra tamamlandı ve zanlılar adliyeye sevk edildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınanlardan DEAŞ'ın sözde tarım bakanı T.E.A.H. ve akrabası A.S. tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. T.E.A.H. ve A.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.A.H.'nin yakalandığı süreçte yakalanmamak için ismini B.E. olarak söylediği ortaya çıktı.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık T.E.A.H. ve akrabası A.S. ile avukatları hazır bulundu.

İl Göç İdaresi’nden sanığın gerçek isminin ortaya çıkması için beklenen raporun geldiği ve dosyasına konulduğu öğrenildi.

Savcılık tutuklu sanık T.E.A.H.’nin Halep ili Harariye bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün ‘tarım ve ziraattan sorumlu yöneticisi’ olarak görev yaptığı gerekçesiyle ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan cezalandırılmasını, tutuklu sanık A.S.’nin “DEAŞ’a üye olmamak ile beraber yönetici durumunda bulunan, akrabası olan ve ülkemize yasa dışı yollardan giren T.E.A.H.’nin saklanmasını ve barınmasını sağladığı gerekçesiyle ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapan DEAŞ'ın sözde tarım bakanı T.E.A.H. “Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum. Dışarıda nerede DEAŞ’çı görürsem sizlere söyleyip, yardım edeceğim” diye konuştu. Diğer tutuklu sanık A.S. de ‘Takdir yüce mahkemenin’ dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık T.E.A.H.’ya ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık A.S.’ye ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.