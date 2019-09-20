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DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de yakalandı

Kayseri’de Polis Özel Harekat’ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen Telafer sözde emiri kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri PÖH’ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.’yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.



Gözaltına alınan S.H.’nin, DEAŞ’ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

İHA

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