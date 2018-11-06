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DEAŞ’lı Sanığa 6 Yıl Hapis

Kayseri’de yakalanan ve DEAŞ terör örgütünün Irak’ta Telafer bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DEAŞ’lı Sanığa 6 Yıl Hapis

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda Emin Al Kurdi yakalandı. Şüpheli, 21 Temmuz 2017’de ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Emin Al Kurdi ve avukatı hazır bulundu.
Savcılık mütalaasında DEAŞ terör örgütünün Irak ülkesi Musul’a bağlı Telafer bölgesinin sorumlusu olarak göre yaptığı iddiasıyla cezalandırılması talebi üzerine tercüman eşliğinde son sözleri sorulan sanık Emin Al Kurdi, “Vallahi benim suçum yok, ben mazlumum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Emin Al Kurdi’ye ‘DEAŞ terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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