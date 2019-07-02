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‘DEAŞ’tan zulüm gördük’ diyen sanığa beraat

Kayseri’de DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile yakalanıp tutuklanan 46 yaşındaki sanık, mahkemece beraat etti. Irak uyruklu sanık, “DEAŞ tarafından çok zulüm gördük, ellerinde silah ile gelip para, yiyecek isterlerdi, zorla alırlardı” dedi.

‘DEAŞ’tan zulüm gördük’ diyen sanığa beraat

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs’ta istihbari bilgi üzerine yapılan operasyonda yakalanan Sabah Ç. (46) yakalandı. Şüpheli Sabah Ç., Irak’ın Telafer çatışma bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına polislik yaptığı, cep telefonunda sözde DEAŞ liderinin fotoğraflarının yer aldığı iddiaları ile tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Sabah Ç. ile avukatı hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunma yapan tutuklu sanık Sabah Ç. şunları söyledi: “2017’de Irak Telafer’den Suriye’ye, oradan da illegal yollarla Türkiye’ye geldim. Kayseri’ye geldiğimde kimsem yoktu, daha sonra kardeşlerim de geldi. Telafer’de bulunduğumuz yere DEAŞ geldikten 2-3 ay sonra biz kaçtık. Azez’e gittik, oradan da buraya geldik. Irak’ta kurulu bir düzenimiz vardı, DEAŞ tarafından çok zulüm gördük, ellerinde silah ile gelip para, yiyecek isterlerdi, zorla alırlardı. Ben kesinlikle onlar adına polislik yapmadım, zulüm gördüm. O fotoğraflar ile ilgili orada onların TV kanalı vardı, oradan kalıntılar olabilir, ben sürekli siliyordum, onlar gönderiyordu.”

Savcının da mütalaasında beraat talebinde bulunduğu sanık Sabah Ç.’ye mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu üzerine atılı suçtan beraatına ve tahliyesine karar verdi.
 

İHA

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