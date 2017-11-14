DEDESiNi GASP ETTi 5 YIL CEZA ALDI

15 Ağustos’ta Kocasinan ilçesi Yavuz Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, H.K. dedesi M.K.’yi iterek yere düşürdü, zorla 500 TL aldı. 3 gün sonra H.K. 18 Ağustos’ta bu sefer dedesinin cebinden bin TL aldı. Dedesi M.K., torunu H.K.’den polise giderek şikayetçi oldu. H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.K. ile müşteki M.K. ile avukatlar hazır bulundu.



Tutuklu sanık H.K. mahkemede üzerine atılı suçu reddederek, “Şerefime, namusuma ben para almadım. Dedemin aklı gider, gelir. Benim pis ortamlardan kurtulmam için beni içeri attırdı. Beni ne olur tekrar oraya göndermeyin. Yapsam cezaya razıyım ama suçsuz yere ceza alacağım, gençliğim gidecek” dedi.



Müşteki dede M.K. ise “Torunumun hiçbir suçu yoktur. İçkiliymiş, para almış, normal. Beni iteleyip düşürmedi, ben dedeyim dede, almış olsa ne olur, olmasa ne olur. O an gidip polise söyledim ama benden para da almadı, geri de iade etmedi” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.K.’ye, ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı gasp’ suçundan 5 yıl hapis cezası vererek, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup H.K.’nin bu suçtan tahliyesine karar verdi.

İHA