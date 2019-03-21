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Demir Boru Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir çiftlikten demir boru çalan 3 kişi, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Demir Boru Hırsızları Jandarmadan Kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Obruk Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, H.T.’nin çiftliğinde 12 adet 6 metre uzunluğunda ve 80 adet 2 metre uzunluğunda demir boruların çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Olay bölgesinde ve çevrede çalışma yapan ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen M.K., E.K. ve F.K.’yi gözaltına aldı. Ayrıca, çalınan demir borular ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
 

İHA

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