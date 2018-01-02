DEPO YANGINI KORKUTTU

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Sair Satoğlu Sokağı’nda saat:15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı binanın en alt katında, içerisinde ikinci el beyaz eşya malzemelerinin bulunduğu Suriyelilerin depo olarak kullandığı dükkanda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa süreli panik yaşattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaldırım üzerine yanlış park eden araçlar yüzünden sıkıntı yaşasa da dükkanı saran yangına anında müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi. Dükkanda, buzdolabı, fırın gibi eşyalar olduğu görüldü.Yangın sonrası depo olarak kullanılan dükkanda kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Ayrıca merdivenle 1. kata çıkan itfaiye çalışanı, balkonda bulunan doğalgaz tesisatının da yangından zarar görüp görmediğini kontrol amaçlı inceledi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.