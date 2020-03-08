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Develi'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Develi'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Saraycık mevkiinde meydana gelen olayda, Abdullah K. yönetimindeki 38 TB 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, araç sürücüsü Abdullah K., olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılarda, sevk edilen ambulanslar ile Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
 

İHA

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