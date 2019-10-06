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Develi'de korkutan yangın

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Develi'de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Harman mahallesinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında evde de maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Develi'deki yangında 9 kişi çıkan dumandan zehirlendi
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.
Çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen Ömer N., Hava N., Hacı S., Nurettin G., Murat Ş., Süleyman S., Zeki Ç., Zeynep A. ve Mehmet T. Develi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zeynep A. buradaki tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, Mehmet T. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
 
 

İHA

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