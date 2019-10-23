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Develi'de trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Develi'de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi ile Sindelhöyük mahallesi arasında meydana gelen trafik kazasında C.Y.'nin kullandığı 38 TE 037 plakalı tır ile M.İ.'nin kullandığı 38 TD 168 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 TD 168 plakalı otomobilde bulunan M.İ. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımı ile kurtarıldı.

Yaralı M.İ., olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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