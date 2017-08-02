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Develi’de intihar girişimi

Develi’de, ilaç yazmadığı için doktora sinirlenen genç, Hastane karşısındaki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 

Develi’de intihar girişimi
Develi’de Hastane Caddesinde meydana gelen olayda, ilaç bağımlısı olduğu iddia edilen Kastamonu nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki M. G., doktorlardan kendisine ilaç yazmasını istedi. İlaç yazmayı uygun bulmayan doktorlarla tartışan M.G., intihar etmek için Hastanenin karşısındaki binanın çatısına çıktı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşların ihbarı ile Emniyet ekipleri olay yerine geldi. M.G. atlayacağı sırada polisler tarafından kurtarılıp çatıdan indirildi.

Çevredeki bir vatandaş olay anını cep telefonu ile kaydetti.
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BIRAK ATLASIN......... 5 saat önce

BU TİPLERE NEDEN MÜDAHALE EDİLİR...ANLAMIYORUM...
BIRAK ATSIN KENDİNİ..KENDİDE KURTULSUN..DEVLETTE...

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