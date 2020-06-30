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Develi’de işçi servisine ateş açan 5 kişiden 2’si yakalandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servise ateş açan 5 kişiden 2’si jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Develi’de işçi servisine ateş açan 5 kişiden 2’si yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Gömedi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servise kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1’i ağır 5 işçi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayın ardından bölgeden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmada Y.T. ve İ.D.’nin olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin Kayseri şehir merkezine kaçtıkları araç belirlenerek, yakalanmaları için İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda; gece yarısından sonra saat 00.35 sıralarında Y.T. ve İ.D. bulundukları araçta yakalandı. Ayrıca, şüphelilerin üzerinde 2 adet de tabanca ele geçirildi. Olaya karıştığı belirlenen diğer 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
 

İHA

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