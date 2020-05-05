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Develi’de terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı’nın Develi’de yaptığı operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Develi’de terör operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında;
05.05.2020 günü Develi İlçesinde yapılan operasyon neticesinde; Terör Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
 

Haber Merkezi

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