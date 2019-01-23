Devlet Adamlarının Hesaplarını Hackleyen Hacker Üyeleri Hakim Karşısında

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından TBMM’ye siber saldırı gerçekleştirerek devletin gizli kalması gereken bilgilerini ifşa eden ve Bakan, Milletvekillerine ait TBMM kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM milletvekillerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve birçok üst düzey bürokrat ve devlet adamına kendilerini gizleyerek tehdit, hakaret içerikli ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı paylaşımlar yapan, WhatsApp programında “Yurtta Sulh Konseyi” isimli grup oluşturarak ve grup yöneticisi Albay isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni gibi suç örgütü olan hacker grubuna yönelik bizzat Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat tarafından yürütülen gizli soruşturmada 24 Mayıs 2017’de Kayseri merkezli, İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Y.Y. Y.E., S.C.Y., Y.Y., O.D., K.G., F.K., Ç.E., A.Ç., A.C.Ö. yakalandı. Y.Y. Cumhuriyet Başsavcılığından, A. Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Çıkarıldıkları mahkemece, Ç.E. isimli şahıs Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçundan, Y.E., A.C.Ö., Y. Y., O.D., A.Ç. ve S.C.Y. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan tutuklandı. Daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ç.E. ile Y.E., A.C.Ö., Y. Y., O.D. ve S.C.Y. de serbest kalırken, bu dosyada tek tutuklu A.Ç. isimli şüpheli kaldı.



Cumhurbaşkanlığı avukatı da katıldı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.Ç. ile tutuksuz sanıklar Ç.E., Y.Y., Y.E., Y.Y., S.C.Y. ve O.D. ile avukatları duruşma salonunda, tutuksuz sanık F.K. Osmaniye Düziçi Asliye Ceza Mahkemesi’nden, tutuksuz sanık A.C.Ö. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nden, başka suçtan tutuklu sanık K.G. Sincan 2 No’lu L tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundular. Ayrıca şikayetçi Cumhurbaşkanlığı avukatı ile şikayetçi Fox TV muhabirleri Öznur Aslan, Erol Candabakoğlu avukatı da durulmaya katıldılar.



“Televizyon dizilerinin etkisinde kalıyordum”

Tutuklu sanık A.Ç. mahkemede savunmasında, “Ortaokulda alkol almaya başladım. O zamanlarda mafya dizilerini kaçırmazdık. Yanlış arkadaş grubu yüzünden bu sıkıntılar başıma geldi. 22 Mayıs 2017’de 16 yaşında çocuktum. Televizyon dizilerinin etkisinde kalıyordum. Cezaevinde psikolojik destek alıyorum. Devlet büyüklerinin asla belgelerini hacklemedim, internete düşen belgeleri buluyorduk. 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. FETÖ denilen yapı ile hiçbir ilgimiz olmamıştır. Dini konulardan uzaktaydım. Hatta bir arkadaşım ile buluşup, Hristiyan olmayı bile düşündük. Bir kiliseye gidip papaz ile görüştük. Sayın cumhurbaşkanımız devletin başı olduğu için mutlak itaat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin hesabını hacklemedim. Asansör işinde çalışan bir çıraktım. İsimsiz kahraman rumuzunu ben kullanıyordum” diye konuştu.



“Korku ile hemen grubu imha ettim”

WhatsApp programında “Yurtta Sulh Konseyi” isimli grubu kendisinin kurduğunu söyleyen tutuksuz sanık S.C.Y. ise “O grubu ben kurdum. Devlet büyüklerinin telefon numaralarını internetten buldum, ekledim, o mesajları gönderdikten sonra çok sayıda mesaj gelince başıma bir iş gelir korkusu ile hemen grubu imha ettim. Paylaşımları ben yaptım, pişmanım. Devlet büyüklerin sosyal medya hesaplarından telefon numaralarını ben buldum, doğru olup olmadığını denemek için de mesaj attım” dedi.



“Keşke böyle bir şey olmasaydı”

Mahkeme başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sülalesinin adres bilgilerini, Fox TV çalışanlarının basın kartı bilgilerini, HDP İzmir milletvekili ile Abdullah Gül’ün bilgilerini nereden aldıkları sorusuna, etkin pişmanlıkta bulunan Ç.E. “Vekilleri hacklememizin kötü bir niyeti yoktu. Bunları yapma amacım bir şeyleri duyurmaktı. Doğu Türkistan ya da Kırım’daki soykırımları duyurmak için hacker gurubunda paylaşımlar yaptım. Bazı devlet büyükleri ile iletişime geçip özür mailleri de gönderdim. Hacker grubunda herhangi bir kötü niyetim yoktu, milli duygularla hiçbir maddi çıkarım olmadan paylaşımlar yaptım. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Yurt dışı Sulh Konseyi adlı gruptan bilgim yok, bilgim dışında açılmıştır. Bana öyle bir mesaj gelmedi” şeklinde cevap verdi.



“Gövde gösterisi için hacklemiş gibi paylaşımlar yapıyorduk”

Tutuksuz sanık Y.Y. de, “Zaten devlet büyüklerinin şifreleri hacklenmişti. Merak ettim, ben de halen kullanıyorlar mı mail adreslerini diye baktım. İllegal bir şey yapmadım. Biz çoğu paylaşımları gerçek olmasa da diğer hacker gruplarında gövde gösterisi için hacklemiş gibi paylaşımlar yapıyorduk. Ne de olsa binlerce kişi paylaşımlarımızı takip ediyordu” dedi.



Tutuklu sanık tahliye oldu

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanık A.Ç.’nin tutuklulukta kaldığı süre, delillerin toplanmış olması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mart ayına erteledi.

