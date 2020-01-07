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Devrilen yolcu otobüsünde: 14 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Devrilen yolcu otobüsünde: 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Malatya karayolu üzerinde ilçeye bağlı Olukkaya mevki'inde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.



oğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 14 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Ayrıca soğuktan etkilenen yolcuların da ambulanslarla olay yerinden nakledilmesi devam ediyor.



Kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle de yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.
 

İHA

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nisanur 4 gün önce

ben nisanur anne seni çoook seviyorum

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