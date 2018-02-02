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DİKKATSİZ YAYA UCUZ KURTULDU

Kayseri'de dikkatsiz yayaya otomobilin çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

DİKKATSİZ YAYA UCUZ KURTULDU
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Anayurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada karşıdan karşıya dikkatsiz bir şekilde geçen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ayakları yerden kesilen yaya sert bir şekilde düştü. Kaza sonrasında otomobilden inen şoför, yaralanan yayanın yardımına koştu.
Hafif şekilde atlatılan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

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