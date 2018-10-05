Dilencilik Yaptırılan Çocuklar Ailelerinden Alınacak

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından dilenciliğin önlenmesine yönelik ışıklı kavşaklarda yapılan çalışmalarda, dilendirilen biri Suriye uyruklu iki çocuk yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocukların Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek ifadeleri alındı.



Dilencilik yaptırılan iki çocuk koruyucu ve destekleyici tedbir uygulanmak üzere yurda yerleştirildi.



Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda TCK'nın 229. maddesi gereği, bebekleri ile birlikte dilencilik yaptıkları belirlenen 4 anne hakkında da işlem yapıldı.

