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Dilenen 12 çocuğa ve 3 aileye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de kavşaklarda dilenen, araba camı silen ve mendil satan 12 çocuğa cezai işlem uygulanırken, 3 aile hakkında da işlem yapıldı.

Dilenen 12 çocuğa ve 3 aileye cezai işlem uygulandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında kavşaklarda mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik olarak çalışma yapıldığı bildirildi.
Yapılan çalışmalarda 3 çocuğun ailesine Türk Ceza Kanununun 233. maddesi “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” fiilinden işlem yapıldığı, 15-18 yaş aralığındaki 12 çocuğa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
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